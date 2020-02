ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1700 US-Dollar belassen. Angenehm überrascht habe ihn der Umsatzausweis für einzelne Segmente, etwa YouTube, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die anhaltende Monetarisierung durch Werbung für die Suchmaschine sei einer der Treiber./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 09:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US02079K3059

