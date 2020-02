Nun sind die Briten also draußen. Mit dem Austritt aus der Europäischen Union wird sich die innere Statik dieses komplexen institutionellen Arrangements deutlich verschieben. Ob diese Verschiebung auf Dauer stabiler macht, weiß derzeit niemand.Was aber endet, ist die Dominanz des Europarechts im Vereinigten Königreich. Und darum ging es vielleicht mehr als um die Hunderttausenden polnischen Gastarbeiter, die als Erntehelfer und vielen anderen Jobs die Arbeit machen, für die kaum noch Briten zu finden sind.Verfassungsgeschichte ist an wenigen Orten der Welt so sehr im lebendig wie in Großbritannien. Dass das Recht befrieden muss, hat man auch hier schmerzlich immer wieder lernen müssen.Es ist aber eine Erinnerung wert, dass es Premierminister Churchill war, der das demokratische Grundrauschen Großbritanniens sicherstellte. Durch den 2. Weltkrieg hindurch tagte das Parlament weiter, und die Fortschritte und Ereignisse des Krieges wurden öffentlich diskutiert. Churchill übernahm die volle Verantwortung und stellte sich, auch im Parlament, seinen Kritikern. An anderen Orten verschwanden sie oder wanderten gleich an den Galgen. In den dunklen Monaten der Jahre 1941 und 1942 waren die normalen Freiheitsrechte der britischen Bürger beschränkt, in der Regel aber auf rationaler Basis nur so weit wie unbedingt nötig.

Den vollständigen Artikel lesen ...