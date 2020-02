Wien (www.fondscheck.de) - Das Schweizer Bankhaus Syz verkauft seine Luxemburger Fondspalette an das französische Boutiquendach IM Global Partners, so die Experten von "FONDS professionell".Syz Asset Management betreibe in dem Großherzogtum die Oyster-Palette. Die Fonds würden ein Vermögen von zwei Milliarden Franken (1,85 Milliarden Euro) verwalten. Die Privatbank mit Sitz in Genf wolle sich auf die Betreuung vermögender Kunden sowie das Private-Equity-Geschäft konzentrieren, berichte das Finanzportal "Finews". Ein Kaufpreis sei nicht genannt worden. ...

