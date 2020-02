Der dänische E-Carsharing-Anbieter GreenMobility will voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit 400 Elektrofahrzeugen seinen Betrieb in Wien aufnehmen. Vor diesem Hintergrund hat GreenMobility eine Absichtserklärung mit dem ÖAMTC unterschrieben. Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) betreibt bereits seit 2018 ein Elektroroller-Sharing in Wien und Graz. Künftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...