WILSUM (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat zu Ehrlichkeit in der Diskussion um die Verschärfung der Düngeregeln aufgerufen. Notwendig sei ein repräsentatives Messstellen-Netz zur Erfassung der Nitratbelastung, sagte Klöckner am Dienstag bei einer Fachtagung vor mehreren hundert Landwirten im niedersächsischen Wilsum. Viele der Bundesländer müssten daher für ein differenzierteres Messstellen-Netz sorgen.



Forderungen aus der Landwirtschaft, Vorgaben aus Brüssel zu ignorieren, könne sie nicht ernst nehmen. "Das ist dummes Zeug", sagte sie unter Buh-Rufen des Publikums. In diesem Fall drohe, dass für ganz Deutschland seitens der EU-Kommission eine Düngereduzierung von 20 Prozent verordnet werde - nicht nur für die Roten Gebiete, in denen die Nitratgrenzwerte überschritten werden.



Deutschland drohen wegen jahrelanger Überschreitung der Nitrat-Grenzwerte im Grundwasser millionenschwere Strafen der EU-Kommission. Nun sollen weitere Düngebeschränkungen die Grundwasserbelastungen senken. Landwirte kritisieren den Maßnahmenkatalog aber als unfachgemäß und befürchten Ertragseinbußen./eks/DP/jha