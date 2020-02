Mit dem neuen Silk-épil 9 Flex erweitert Braun sein Epilierer-Portfolio um eine Weltneuheit und präsentiert die größte Innovation seit 10 Jahren auf dem Epilierermarkt. Mit dem vollflexiblen Kopfteil passt sich der Braun Silk-épil Flex mit Leichtigkeit den weiblichen Konturen an und ermöglicht so ein noch sorgfältigeres Epilier-Ergebnis. Diese Flexibilität bedeutet für Frauen im Alltag: Weniger ist mehr. Denn ein flexibles Haarentfernungsgerät, das noch effizienter arbeitet, sorgt für glatte Haut für Wochen nicht nur Tage. Dadurch kann man das Thema Köperbehaarung im Alltag vollkommen vergessen und es bleibt mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.

Braun Silk-épil 9 Flex Skin Spa der weltweit erste Epilierer mit vollbeweglichem Kopf (Foto: Business Wire)

Die Innovation der Braun Silk-épil 9 Flex

Der vollflexible Kopf des Braun Silk-épil 9 Flex ist so konzipiert, dass er sich perfekt den weiblichen Konturen anpasst und somit noch mehr Haare in nur einem Zug erwischt. Denn das bewegliche Gelenk sorgt für kontinuierlichen Hautkontakt und eine intuitive Bedienung: weniger verdrehen und trotzdem weniger vergessene Stellen. Gepaart mit der MicroGrip Pinzettentechnologie sorgt das Gerät so für ein absolut glattes Ergebnis in nur wenigen Minuten. So langanhaltend wie Waxing, so einfach wie Rasieren.

Mit seiner praktischen 3-in-1-Funktion ist der Silk-épil 9 Flex Epilierer, Rasierer und Trimmer in einem.

In den Varianten SkinSpa und Beauty Set verwandelt er sich mit wenigen Handgriffen sogar in eine Peeling-Bürste oder ein Massagegerät. Dank der Wet&Dry Technologie, mit der die Premium-Epilierer von Braun standardmäßig ausgestattet sind, lässt sich der Epilierer mit all seinen verschiedenen Aufsätzen auch in Badewanne oder Dusche verwenden.

Neues Produkt neues Design

Hochwertiges und funktionelles Design zeichnet die Marke Braun seit jeher aus. Das zeigt sich einmal mehr im Design des Braun Silk-épil 9 Flex, dessen flexibler Kopf und das Handstück funktional, aber auch optisch optimal aufeinander abgestimmt sind. Mit seinem schmaleren und ergonomisch geformten Griff liegt der Epilierer immer perfekt in der Hand für ein angenehmes Anwendungserlebnis. Zudem sorgt das rutschfeste Material des Griffes für einen stets sicheren Halt, egal ob trocken oder nass angewendet.

Flexibilität im Alltag

Jede Innovation von Braun beginnt stets mit einer ausführlichen Analyse, was für Nutzer von heute besonders wichtig ist. Wie sieht ihr Leben aus, und was brauchen sie wirklich, um ihren Alltag optimal zu gestalten? Flexibilität ist für Frauen heutzutage wichtiger denn je. Beruf, Familie, Freizeit nur drei Bereiche, die nicht immer einfach unter einen Hut zu bekommen sind und Frauen viel Flexibilität abverlangen. Das letzte, worüber frau sich da noch Gedanken machen möchte, ist das Thema Haarentfernung. Und deshalb ist der neue Braun Silk-épil 9 Flex von Braun ihr idealer Begleiter. Der innovative, vollbewegliche Epiliererkopf ist so flexibel wie sie und fügt sich perfekt in die Beautyroutine ein. Schnelle, effiziente Ergebnisse im stressigen Alltag oder ein ausgedehntes Spa-Erlebnis zu Hause der Silk-épil 9 Flex bietet Flexibilität, wann immer frau sie braucht.

Unverbindliche Preisempfehlung* 299,99 Euro/ 319 CHF im Beautyset, 249,99 EUR/ 269 CHF als SkinSpa, 219,99 EUR/ 239 CHF Single.

Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung des Kaufpreises liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss. Bitte beachten Sie, dass Produktverfügbarkeiten und UVP in Österreich variieren können.

