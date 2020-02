Nahezu alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die seit 9. Februar 2019 in Verkehr gebracht werden, müssen zusätzliche Sicherheitsmerkmale - einen Erstöffnungsschutz und eine individuelle Packungsnummer - tragen und werden noch einmal auf Echtheit geprüft, ehe sie den Patienten erreichen. Mit mehr als einer Milliarde Arzneimittelpackungen mit neuem digitalen Schutz und täglich 6,2 Mio. Scans in Apotheken und Großhandel sieht Securpharm für das digitale Fälschungsschutzsystem ein "gelungenes erstes Praxisjahr". Nach vollständiger Umstellung werden in Deutschland voraussichtlich sogar 10 Mio. Scans ...

Den vollständigen Artikel lesen ...