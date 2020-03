Köln (ots) - Zentrale Anlaufstelle soll Massenzugang zu klinischen Daten für COVID-19 Medikamente bereitstellen.Anaqua's ideaPoint (https://www.anaqua.com/products/ideapoint), Anbieter von Lösungen im Medizinbereich und Innovationsmanagement, gab heute eine strategische Partnerschaft mit dem klinischen Datenunternehmen WideTrial bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Ärzten und Patienten, die weltweit mit COVID-19 zu tun haben, einen besseren Zugang zu klinischen Daten bei der COVID-19 Medikamentenforschung zu ermöglichen.In dem gemeinsamen Projekt wird ein einziger, zentraler Knotenpunkt eingerichtet, über den die Hersteller potenziell wirksamer COVID-19-Therapeutika ihre Produkte einer großen Anzahl von Personen im Rahmen der geltenden Vorschriften für den erweiterten Zugang zur Verfügung stellen können. Expanded Access Programme (EAP) sind speziell genehmigte klinische Studien für die Verwendung von Produkten bereits vor der Markteinführung durch Patienten und ihre Ärzte, die nicht an Forschungsstudien teilnehmen können.Interessierte Anbieter aus dem Gesundheitswesen (einschließlich kommunaler Krankenhäuser und Kliniken) können sich online anmelden, um an den EAPs ihrer Wahl teilzunehmen.Unterstützt wird die Expanded Access-Plattform von ideaPoint, einem der führenden Anbieter von webbasierter Software zur Verwaltung von Anfragen für die Biowissenschaften und das Gesundheitswesen. ideapoint hat durch globale EAPs für große und mittelständische Pharmaunternehmen bereits Hilfsmittel für die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und den Austausch von klinischen Daten in verschiedenen medizinischen Bereichen wie immun-entzündlichen Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Onkologie, HIV/AIDS, Atemwegs-erkrankungen, Impfstoffe und seltene Krankheiten bereitgestellt."Mit unserem Fachwissen bei der Bereitstellung von Software zur Verwaltung und Verfolgung aller Aspekte eines globalen EAP und mit WideTrials Wissen über klinische Abläufe und regulatorische Expertise hoffen wir, Unternehmen mit potenziell vielversprechenden Medikamenten zu helfen und zu unterstützen, um COVID-19 zu bekämpfen und diese Medikamente so schnell wie möglich für große Teile der weltweit erkrankten Bevölkerung verfügbar zu machen", betonte Scott Shaunessy, Gründer und CEO von ideaPoint. "Wir haben unsere Kräfte gebündelt, um eine einheitliche Ressource für die schnelle Einführung eines EAP anzubieten. "Bob Romeo, CEO von Anaqua, fügte hinzu: "Als globales Unternehmen verstehen wir die Auswirkungen dieser Pandemie sehr gut und fühlen uns verpflichtet, Initiativen zu unterstützen, die die Auswirkungen von COVID-19 weltweit mildern können. Dabei steht die Gesundheit der Menschen für uns an erster Stelle. Deshalb wollen wir unseren globalen Pharmakunden und anderen Pharmaunternehmen durch unsere gemeinsamen Bemühungen helfen, COVID-19 schnell zu bekämpfen, indem wir sie durch diese moderne EAP-Lösung unterstützen."WideTrial ist ein spezialisiertes Unternehmen für klinische Versuche, das ausschließlich zur Förderung von EAPs mit großer Kohorte im Rahmen von Vereinbarungen mit Unternehmen aus der Biowissenschaft gegründet wurde. Das Leistungsportfolio von WideTrial umfasst ein internes Team für den klinischen Betrieb, Spezialisten für die Regelung des erweiterten Zugangs, eine einheitliche Kostendeckungsstruktur pro Patient und CDASH/CDISC-konforme Datenerfassungstools, die helfen, den Arbeitsablauf vielbeschäftigter Mediziner zu rationalisieren.Jess Rabourn, CEO von WideTrial, kommentierte die Bedeutung effektiver EAPs: "Die Anwendung traditioneller Geschäftsmodelle für klinische Studien auf Expanded Access ist ein schwerwiegender Fehler und hat nur dazu geführt, Gesundheitssysteme, Arzneimittelhersteller und Patienten zu frustrieren. Wir haben WideTrial aufgebaut, um diesen Bereich so umzugestalten, dass der Expanded Access so funktioniert, wie ursprünglich beabsichtigt: Einer großen Zahl an Patienten und Ärzten, die keinen Zugang über Forschungsversuche zu einem neu entwickelten Medikament haben, diesen zu ermöglichen."Über ideaPoint:ideaPoint, ein Produkt von Anaqua (https://go.anaqua.com/de/ots/ideaPoint_WideTrial), hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden Softwarelösungen zu bieten, die ihnen helfen, immer wieder die Innovations- und Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen, die durch neue Produkte, neue Dienstleistungen und neue Geschäftsmodelle Wachstum schaffen. Seit seiner Einführung im Jahr 2008 hat ideaPoint die Software geliefert, um Innovations- und strategische Wachstumsprogramme in globalen Unternehmen in wissenschaftsbasierten Industrien zu transformieren und zu festigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anaqua.com/Produkte/idePoint (https://www.anaqua.com/products/ideapoint).Über WideTrial:WideTrial ist ein Unternehmen für klinische Daten in Silicon Valley, das als Spezialist und Drittsponsor für datenerzeugende Programme für den erweiterten Zugang (EAPs) der Kohorte dient. Weitere Informationen sind unter Widetrial.com (http://www.widetrial.com) verfügbar.