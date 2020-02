Initiative des Smart Maritime Network zur Förderung der Zusammenarbeit und Standardisierung bei der Entwicklung von IT-Systemen für den Schifffahrtssektor

Traxens, ein Anbieter hochwertiger Daten und Dienstleistungen für die Lieferkettenindustrie, gab heute seinen Beitritt zum Smart Maritime Council, einer vom Smart Maritime Network (SMN) ins Leben gerufenen Initiative, bekannt. Dr. Hanane Becha, Senior Manager Innovation Standards bei Traxens, wurde außerdem zur Vertreterin von Traxens im Council ernannt.

Das Smart Maritime Council setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Branchen zusammen, darunter Technologieentwickler für die Schifffahrt, Systemintegratoren und andere wichtige Interessengruppen. Das Council veranstaltet mehrere Konferenzen im Laufe des Jahres, um Bereiche zu diskutieren, in denen eine Zusammenarbeit bei Fragen hinsichtlich der Kompatibilität, Standardisierung und Harmonisierung von in der Schifffahrt eingesetzten, modernen Technologien für alle Beteiligten von Vorteil ist.

"Unser Ziel ist es, eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Schifffahrt im besten Interesse aller Beteiligten zu fördern. Deshalb freuen wir uns, Traxens als neues Mitglied zu begrüßen", so Rob O'Dwyer, Chief Network Officer des Smart Maritime Network. "Wir sind stets bestrebt, die Beziehungen zwischen Interessengruppen in der Schifffahrt und dem Logistiksektor zu stärken, einen konstruktiven Wissensaustausch zu fördern und Methoden zu diskutieren, um eine bessere Zukunft für die Schifffahrt zu gestalten."

Als Mitglied des Council will Traxens seine technologischen Fortschritte im Lieferkettenmanagement ausbauen und enger mit anderen Mitgliedern zusammenarbeiten, um die Integration, den Datenaustausch und die Geschäftschancen in der Branche zu optimieren. Ebenfalls im Council vertretene Reeder äußern sich aus Sicht der Endanwender zur Entwicklung der maritimen Technik und stellen in Diskussionen des Council sicher, dass die praxisbezogenen betrieblichen Anforderungen der Reedereien eine zentrale Rolle in zukünftigen IT-Entwicklungen spielen.

"Traxens freut sich, seine Mitgliedschaft beim Smart Maritime Council bekannt zu geben. Wir wollen die Geschichte der Interoperabilität, Standardisierung und Harmonisierung in der Schifffahrtsindustrie neu schreiben", erklärte Dr. Becha. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern, um eine erfolgreiche Zukunft für die Lieferkettenbranche zu gestalten."

Das Smart Maritime Network bietet eine Plattform, um die Vorteile einer stärkeren Integration und eines engeren Datenaustauschs zwischen den Interessengruppen in der Schifffahrts- und Transportlogistik zur Geltung zu bringen. Außerdem soll die Plattform der Branche Informationen im Hinblick auf technologische Entwicklungen und Innovationen liefern sowie umfassende Möglichkeiten zum Networking und Wissensaustausch schaffen. Die Ergebnisse der Council-Konferenzen werden der gesamten Schifffahrtsbranche im Zuge einer Reihe regionaler Konferenzen mitgeteilt, die Lauf des Jahres stattfinden.

Dr. Becha wird Traxens auf der nächsten Smart Maritime Network Conference vertreten, die am 19. Februar in Rotterdam, Niederlande, stattfindet. Als Hauptrednerin referiert sie zum Thema "Paving the Way to Better Data Integration and Advanced Smart Container Services". Dr. Becha spricht über Aspekte rund um "smarte" Container, beispielsweise über die darin enthaltenen Lösungen und die Auswirkungen von Daten und Prognosediensten auf das Transportökosystem. Außerdem gibt sie einen Überblick über das UN/CEFACT Transport and Logistics Smart Container Project.

Über das Smart Maritime Network

Das Smart Maritime Network (SMN) bietet eine Plattform, um die Vorteile einer stärkeren Integration und eines engeren Datenaustauschs zwischen den Interessengruppen in der Schifffahrts- und Transportlogistik zur Geltung zu bringen. Außerdem soll die Plattform der Branche Informationen im Hinblick auf technologische Entwicklungen und Innovationen liefern sowie umfassende Möglichkeiten zum Networking und Wissensaustausch schaffen. Dazu hat das SMN eine Website eingerichtet, auf der relevante Branchenmeldungen, Interviews mit Fachleuten, White Paper, Präsentationen neuer Technologien und Verfahren sowie zahlreiche zusätzliche Podcasts und Videos frei zugänglich sind. Diese Website stellt die umfassendste Wissensdatenbank für maritime Innovation der Branche dar.

www.smartmaritimenetwork.com

Über Traxens

Traxens treibt die digitale Transformation in der globalen Lieferkette voran. Die bahnbrechende IoT-Technologie, das Know-how in Bezug auf Data Science, die globale Logistikerfahrung und die führenden Standards des Unternehmens ermöglichen die gewinnbringende Nutzung umfassender Echtzeitinformationen über Wirtschaftsgüter, die per Schiff, Bahn oder Lkw transportiert werden. Hunderte internationaler Frachteigentümer vertrauen Traxens, denn sie profitieren von geringeren Haus-zu-Haus-Transportkosten, optimierten Investitionen und minimalen Risiken. Durch die Partnerschaft mit international führenden Reedereien, Bahnspeditionen und intelligenten Häfen unterstützt Traxens alle Beteiligten des globalen Lieferketten-Ökosystems bei der Optimierung der Entscheidungsfindung, betrieblicher Abläufe und des Kundendienstes. Traxens ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Marseille, Frankreich.

www.traxens.com

