Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street präsentiert sich heute bereits vorbörslich im Rallyemodus. Der Dow Jones lag schoss schon vor dem Handelsstart um mehr als 300 Punkte nach oben. Bereits gestern hatten die US-Börsen kräftig zugelegt. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tesla, den GAFAM Index, Facebook, Alphabet, Axon Enterprise, Netflix, Baidu und Momo. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.