Mit dem Messsystem TotalSocial wird die Zunahme von markenbezogenen Konversationen infolge von Kinowerbung gemessenNew Brunswick, NJ/Montreal, QC - 4. Februar 2020 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) (TSXV: EL) (das "Unternehmen") hat heute die Einführung eines innovativen Messsystems bekannt gegeben, mit dem gemessen werden soll, welchen Einfluss Werbemaßnahmen in Kinos auf markenbezogene Gespräche zwischen Konsumenten haben. Der erste Kunde ist eine große Getränkefirma, die einen Vertrag mit einer Laufzeit von 14 Monaten und einem Vertragswert von 105.600 kanadischen Dollar unterzeichnet hat."Kinos bieten den Werbefachleuten der Markenunternehmen ein einzigartiges Ambiente, um den Kundenkontakt mit der Marke zu verbessern. Das Publikum ist in guter Laune, der Aufmerksamkeitsindex ist deutlich höher und es gibt vielfältigste Möglichkeiten für eine kreative Umsetzung", weiß Ed Keller, CEO von Engagement Labs. "Kinowerbung sorgt erwartungsgemäß für viel Gesprächsstoff. Durch das Messen von markenbezogenen Konversationen können wir bewerten, wie wirksam die Marketingmaßnahmen unserer Kunden tatsächlich sind."Das kinobezogene Messsystem von TotalSocial misst die sozialen Daten zu Markenartikeln des täglichen Gebrauchs und verknüpft diese Daten mit den Kinoketten, in denen neue Filme zuerst gezeigt werden und die vor kurzem als Partner gewonnen wurden. Das System misst auch die Präsenz einer Marke in den Kinotrailern, auf den Plakatwänden, im Rahmen von Sonderaktionen und anderen Bereichen des Kinomarketings.Das Messen von Kundenkonversationen ist enorm wichtig, da nachgewiesen werden konnte, dass 19 % der Kundenkäufe aufgrund von Gesprächen und Empfehlungen zwischen Konsumenten erfolgen.###Über Engagement LabsEngagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.Mehr unter: www.engagementlabs.com