Eine Hausratversicherung zahlt für die eigenen Habseligkeiten nach Feuer, Wasserschäden, Sturm, Hagel, Einbruchdiebstahl und Vandalismus - wenn die Versicherungssumme hoch genug ist. Gute Policen gibt es schon günstig.

Die ersten Handyfotos erreichen Rolf S. mittags im Büro. Aus der Caddie-Halle im Golfclub steigt Rauch auf. Es brennt. Stunden später ist klar, die meisten Golfausrüstungen sind entweder zu einem schwarzen Klumpen zusammengeschmolzen oder wie im Fall von Rolf S. so stark verrußt, dass sie nicht mehr zu retten sind. Und nun? Nach einigem Hin und Her ist klar, der 50-Jährige muss selbst für den Schaden aufkommen. Gut, dass er eine Hausratversicherung abgeschlossen hat und die sogenannte "Außenversicherung" für den Schaden von gut 5000 Euro aufkommt. Ein Beispiel von fast einer Million Schäden, die Versicherer Jahr für Jahr über die Hausratversicherung abwickeln.

Eine solche Police versichert das persönliche Eigentum innerhalb und außerhalb der eigenen vier Wände. "Eine Hausratversicherung kann eine wichtige Versicherung sein", sagt Christian Biernoth, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Hamburg. Sie zahlt den sogenannten Wiederbeschaffungswert, übernimmt also die Kosten, die anfallen, um gestohlene oder zerstörte Gegenstände neu zu kaufen. Sei es nach einem Rohrbruch, bei dem das Wasser die Wohnung flutet und das Mobiliar beschädigt. Oder sei es nach dem Blitzeinschlag im Haus, der die gesamten elektrischen Geräte beschädigt oder die Wohnung in Brand setzt. Oder eben nach dem Brand im Golfclub, der die Ausrüstung ruiniert. Auch Gefahren wie Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch sind versichert.

Es sind aber vor allem Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser sowie Sturm und Hagel, die die Versicherer regulieren. Einbruchdiebstahl kommt mit 310.000 gemeldeten Schadensfällen pro Jahr nicht nur am häufigsten vor, auch die Leistungssumme ist mit 440 Millionen Euro am höchsten, gefolgt von Feuerschäden mit 370 Millionen Euro und Wasserschäden mit 280 Millionen Euro. Das zeigen Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) für 2018. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor.

Doch welche Police ist die beste, welcher Versicherer bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) hat gemeinsam mit der WirtschaftsWoche die besten Tarife gekürt, und zwar für eine Basis- und eine Top-Police. Eine 26-jährige Berufsanfängerin will ihr Hab und Gut in ihrer 60 Quadratmeter großen Wohnung in der Kölner Innenstadt versichern. Große Reichtümer hat sie noch nicht angesammelt, eine Versicherungssumme von knapp 40.000 Euro reicht ihr aus. Die Versicherungssumme ist die maximale Entschädigungsleistung, die der Versicherer leistet, wenn der komplette Hausrat zerstört wird. Die Selbstbeteiligung darf bis zu 250 Euro betragen. Rolf S. lebt in der eigenen Immobilie in Dresden Blasewitz, einer gehobenen Lage. Auch das Haus mit einer Wohnfläche von 275 Quadratmetern ist edel ausgestattet. Die Versicherungssumme soll mindestens 150.000 Euro betragen, lieber mehr. Außerdem legt er Wert auf ein paar Extras, wie beispielsweise Schutz vor Diebstahl von Gartenmöbeln. Auf eine Selbstbeteiligung verzichtet er.

Die 26-Jährige hat die Wahl zwischen zwölf Tarifen, die mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet wurden. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die Ammerländer mit einer monatlichen Prämie von 40,77 Euro, und zwar ohne Selbstbeteiligung. Damit ist die Police auch die günstigste. ...

