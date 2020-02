Möbelriese Ikea steigt in den Vertrieb von Versicherungen ein. Das ist naheliegender als es auf den ersten Blick scheint. Problematisch ist das nur für eine Berufsgruppe. Das schwedische Möbelhaus Ikea weitet seine Geschäftsfelder aus. In Zukunft kann man neben Möbeln, Teelichten und Teppichen auch Hausrat- und Haftpflichtversicherungen erwerben. Unter dem Begriff Hemsäker, eine Kombination aus den schwedischen Begriffen für Zuhause und sicher, bietet das Möbelhaus zunächst in der Schweiz und in Singapur Versicherungsverträge. Insbesondere die Hausratversicherung ...

