Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 06. Februar 2020 (Woche 6)/04.02.202022.45Kunscht!Kultur im SüdwestenModeration: Ariane Binder"Eine Klinik im Untergrund" - Oscar-Nominierung für die SWR Koproduktion "The Cave"!"Home Stories" - Wohngeschichten aus den letzten 100 Jahren im Vitra Design Museum in Weil am Rhein!"Allein in einer fremden Welt" - bei den Dreharbeiten zur Geschichte eines jungen Kongolesen in Mainz!"\u00a1Adelante!" - außergewöhnliche Gastspiele beim Iberoamerikanischen Theaterfestival in Heidelberg!"ECLAT Festival" - seit 40 Jahren das Ereignis für Freunde Neuer Musik in Stuttgart!Zwischen Zeichentrick und Urzeitwesen - ausgewählte Kulturtipps!Freitag, 07. Februar 2020 (Woche 6)/04.02.2020Untertitel im SR!04.30SR: ReporterAbschied von KunterbuntPflegemutter Susanne lässt losErstsendung:25.01.2020 in Deutsche WelleSamstag, 15. Februar 2020 (Woche 8)/04.02.2020"Mainz bleibt Mainz" wird mit VT-UT ausgestrahlt.22.20Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lachtÜbertragung aus dem Kurfürstlichen Schloss in MainzErstsendung:01.03.2019 in Das ErsteSitzungspräsident: Andreas SchmittSonntag, 16. Februar 2020 (Woche 8)/04.02.2020"Bauernwelten..." wird mit VT-UT ausgestrahlt.15.45Bauernwelten im SüdwestenLeben zwischen Wein und WeideFolge 2/2Montag, 17. Februar 2020 (Woche 8)/04.02.202011.15 h: Geänderten Beitrag beachten!11.15(VPS 11.14)Planet WissenKampf der Großmächte -Wie Putin, Trump und Xi Politik machenErstsendung:25.01.2019 in SWR/SRDie Welt ist in Aufruhr, so viel ist klar. Weniger klar ist, was hinter den oft willkürlich wirkenden Aktionen von Trump, Putin und Xi steckt. "Planet Wissen" unternimmt eine Reise durch die aktuelle Weltpolitik und fragt auch nach der Rolle Europas im internationalen Machtgefüge. Mit dabei: viele aufschlussreiche Landkarten und der langjährige UNO-Korrespondent und Sachbuchautor Andreas Zumach.Mittwoch, 19. Februar 2020 (Woche 8)/04.02.2020Sendung ist mit VT-UT!21.00Hannes und der Bürgermeister - LachgeschichtenErstsendung:15.04.2017 in SWR/SR22.00(VPS 21.59)"mal ehrlich...schwere Geburt -wird das Kinderkriegen riskanter?"Der SWR Bürgertalk mit Florian WeberImmer mehr Ärzte, Hebammen und Eltern halten die Versorgung von Schwangeren in Deutschland für schlecht. Im SWR Bürgertalk "mal ehrlich..." am 22. Januar wurde Magdelena Werner aufsehenerregend konkret. Sie berichtete über die für sie traumatisierend verlaufene Geburt ihrer Zwillinge.Ihre deprimierende persönliche Geschichte löste eine Flut von Zuschriften und Tausende von Facebook-Kommentare auf der SWR Seite aus. Darin zeigt sich, dass viele Frauen ähnliche Erfahrungen in Kliniken gemacht haben, sich bisher aber meist nicht trauten, darüber öffentlich zu berichten.Dieses erstaunliche öffentliche Interesse und die teils massive Kritik an der Versorgungssituation für Schwangere hat den SWR bewogen, das Thema aktuell noch einmal in seinem Bürgertalk zu vertiefen.Donnerstag, 20. Februar 2020 (Woche 8)/04.02.2020Sendung ist mit VT-UT!18.15RP: Närrische Wochen im SüdwestenDie Rezeptsucherin in HerxheimErstsendung:12.02.2015 in SWR RPDonnerstag, 05. März 2020 (Woche 10)/04.02.2020Sendung ist mit VT-UT!18.15BW+RP: Oma kocht am bestenStrudelnFreitag, 06. März 2020 (Woche 10)/04.02.2020Sendung ist mit VT-UT!06.40BW+RP: Oma kocht am besten (WH von DO)15.00Eisenbahn-RomantikEntlang der Cambrian Coast in Wales -Ein Gleis und viele DrachenFolge 988Der Drachen ist das Wahrzeichen der Waliser, und die kohlevertilgende Dampfeisenbahn wird gern mit ihm verglichen. Für den Eisenbahn-Enthusiasten und Legendenkenner Christian Rogers ist das ein gefundenes Fressen.Reisen mit Meerblick und Direktanschluss an Museumsbahnen in allen Größen, das ermöglicht die Cambrian Line in Wales. Die blauen und silbernen Dieseltriebwagen von Transport for Wales starten in Pwllheli, bewegen sich gemütlich über die Holzbrücke von Barmouth und direkt an der Meereskante entlang, um dann an zahlreichen Bedarfshaltestellen in der eindrucksvollen Küstenlandschaft zu stoppen.Drei permanente Haltestellen sind für Dampflok- und Schmalspurbahn-Liebhaber ein Muss: Porthmadog, Fairbourne und Tywyn. Nach einem Ausflug mit der Welsh Highland Railway nach Beddgelert geht es mit der Fairbourne Railway hinter der Düne entlang und der Talylynn Railway in die Berge."Eisenbahn-Romantik" begleitet Christian Rogers, der per "Driver Experience" die Schmalspur-Dampfloks an der Strecke ausprobieren will. In Oswestry bei der Cambrian Heritage Railway, historisch gesehen der "Wiege" der Cambrian Line, wird er zu guter Letzt seine geliebte Modellbahn-Normalspur-Dampflok Andrew Barclay 0-4-0ST im Original erleben.Sonntag, 08. März 2020 (Woche 11)/04.02.2020Sendung ist mit VT-UT!17.15Amerikas Naturwunder: Olympic - Berge am PazifikErstsendung:30.03.2016 in NDRab 22.50 h: Geändertes Programm beachten!22.50(VPS 22.49)Best of Ladies Night XXLErstsendung:29.12.2017 in WDR00.20(VPS 00.15)Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne (WH von FR)Erstsendung:06.03.2020 in SWR/SRFolge 11001.05(VPS 01.00)Die Florian Schroeder SatireshowErstsendung:20.02.2020 in Das ErsteFolge 1/201.50(VPS 01.45)MitternachtsspitzenErstsendung:01.02.2020 in WDR02.50(VPS 02.45)Alte Mädchen in kabarett.com (WH von DI)03.35(VPS 03.30)So lacht der Südwesten (WH von DI)Erstsendung:12.09.2017 in SWR/SRU.a. mit: Häberle und Pfleiderersowie Otto Schenk04.05(VPS 04.00)Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne (WH von FR)Erstsendung:06.03.2020 in SWR/SRFolge 11004.50(VPS 04.45)Die Pierre M. Krause Show (WH von DI)SWR3 LatenightErstsendung:03.03.2020 in SWR/SRFolge 580Montag, 09. 