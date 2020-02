WIEN/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Karstadt-Kaufhof-Eigentümer René Benko baut sein Warenhausimperium weiter aus. Zusammen mit der thailändischen Central Group übernimmt der österreichische Milliardär nun auch die Schweizer Globus-Warenhäuser, wie Benkos Unternehmen Signa am Dienstag in Wien mitteilte. Ziel sei es, die Warenhäuser "zur führenden Luxuswarenhaus-Gruppe der Schweiz" weiterzuentwickeln.



Benko ist in Deutschland vor allem durch die Übernahme der beiden angeschlagenen Warenhausketten Kaufhof und Karstadt und ihren Zusammenschluss zu Galeria Karstadt Kaufhof bekannt geworden. Sein Vermögen machte er zuvor im Immobiliengeschäft. In den vergangenen Jahren hat er Schritt für Schritt sein Engagement im Einzelhandel ausgebaut.



Neben Galeria Karstadt Kaufhof gehört zu seinem Handelsimperium auch eine Beteiligung an der gemeinsam mit der Central Croup betriebenen Luxus-Warenhaus-Kette KaDeWe-Group. Außerdem übernahm er vor rund eineinhalb Jahren die österreichische Möbelhauskette kika/Leiner.



"Wir sind vom Warenhaus als solchem zutiefst überzeugt. Die Innenstädte haben eine goldenen Zukunft, glauben Sie mir", sagte der Benko bereits vor einiger Zeit in einem Interview mit dem "Handelsblatt". Allerdings gehören zum seinem Reich auch zahlreiche Online-Händler.



Der Partner Central Group hat langjährige internationale Erfahrungen im Einzelhandel. Das thailändische Familienunternehmen expandierte bereits 2011 nach Europa und ist Eigentümer der italienischen Luxuswarenhaus-Kette Rinascente und des dänischen Luxus-Kaufhauses Illum.



Die neuen Eigentümer wollen nach eigenen Angaben "substantiell" in die bestehenden Schweizer Warenhäuser und die Marke Globus investieren. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben. Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen betonte, die künftigen Eigentümer brächten beste Voraussetzungen mit, um eine erfolgreiche Zukunft von Globus sicherzustellen.



Die 48 Warenhäuser und Modegeschäfte der Migros-Genossenschaftsgruppe standen seit Monaten zum Verkauf. Neben dem Warenhausgeschäft übernehmen Signa und die Central Group auch acht Immobilien in Zürich, Basel, Bern und St. Gallen.



Die Übernahme muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden. Doch soll der Kauf bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein./oe/rea/DP/stk

