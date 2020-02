FOREX Das Pfund setzt seinen Abwärtstrend vom Vortrag fort. Gestern hatte es Verluste von über 1.4% gegenüber dem US-Dollar zu verkraften. Auch zum Euro verlor Sterling 1.2% an Wert. Zu Handelsbeginn am Dienstag dann kam es erneut zu Verlusten. Die ... The post Brexit - das Pfund nach wie vor unter Druck appeared first on ActivTrades.

Den vollständigen Artikel lesen ...