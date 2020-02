Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Datadog-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Datadog Inc. (ISIN: US23804L1035, WKN: A2PSFR, Nasdaq Ticker-Symbol: DDOG) unter die Lupe. Im September 2019 habe der Börsengang von Datadog - einem US-amerikanischem Analyse- und Monitoring-Dienstleister - in aller Stille stattgefunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...