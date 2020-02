Der Ausbruch des Coronavirus in China ist das zentrale Thema für die Finanzmärkte in diesen Tagen. Dieser verbreitet zwar Angst in China, doch die Reaktion der Märkte war bisher begrenzt, u.a. weil die Folgen so schwer abzuschätzen sind. In dieser Analyse weisen wir auf Anhaltspunkte hin, die es wert sind, verfolgt zu werden, sowie auf die wichtigsten Märkte, die es zu beobachten gilt. Anleger auf Daten gespannt Die offensichtlichste Informationsquelle sollte die chinesische Regierung sein, die Statistiken über Verkäufe, Produktion und internationalen Handel veröffentlicht. Es gibt allerdings zwei Probleme. Erstens waren die Märkte immer etwas vorsichtig mit den chinesischen Daten. In diesem speziellen Fall könnte die Vorsicht noch größer sein. Zweitens werden die ersten Auswirkungen in den Berichten für Februar erfasst, die zwischen dem 29. Februar (erster EMI) und dem 16. März (Produktion, Verkäufe) veröffentlicht werden. Dies ist eine lange Zeit. China ist heute eine viel größere Volkswirtschaft als während des SARS-Ausbruchs, und die ersten Verkehrsstatistiken sind besorgniserregend. Quelle: XTB Research ...

