marktEINBLICKE um 12: Commerzbank kämpft mit den Coronavirus-Auswirkungen, Wirecard besonders stark unter Druck

Zur Wochenmitte zeigt sich erneut, wie wackelig die jüngste Erholungsrallye war. der DAX verzeichnet deutliche Kursverluste. Anleger machen sich Sorgen, dass uns Corona noch eine Weile begleiten könnte und die Lockerungen der Beschränkungsmaßnahmen zu früh kommen. Eine zweite Ansteckungswelle würde die Wirtschaft für einen noch längeren Zeitraum in Mitleidenschaft ziehen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,5% 10.654 MDAX -0,8% 23.630 TecDAX -1,2% 2.968 SDAX -1,2% 10.455 Euro Stoxx 50 -1,5% 2.839

Die Topwerte im DAX sind SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508). Allerdings notieren am Mittag sämtliche Indexwerte in der Verlustzone. Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) steht besonders stark unter Druck. Dem Zahlungsabwickler droht juristischer Ärger. In der zweiten Reihe steht Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) im Fokus. Das Finanzhaus musste im ersten Quartal 2020 einen Verlust einfahren. Darüber hinaus bleibt mit Mowi (WKN: 924848 / ISIN: NO0003054108) auch das Essen der Zukunft ein Thema.

