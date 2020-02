PTW, der branchenführende Anbieter von ausgelagerten Dienstleistungen im Bereich Videospiele und Technologie, hat heute die Berufung in die Vorstandsebene von Kasturi Rangan und Andy Emery verkündet.

Andy Emery ist seit fünf Jahren bei PTW und übernimmt künftig die Rolle des Chief Operating Officer. Andy stieß 2015 zu PTW, im Rahmen der Übernahme seiner Firma SIDE, die PTWs Audio-Geschäftszweig transformierte. Andy hatte SIDE 1997 gemeinsam mit Phil Evans und Steve Parker in London gegründet. Ihre Mission war es, die Videospielbranche um Synchronisation auf Weltklasseniveau zu bereichern. SIDE feierte auf dieser Mission große Erfolge, arbeitete an vielen der beliebtesten Franchises und wurde über die Zeit mit zehn Industry Excellence Awards ausgezeichnet. In 2015 wurde SIDE von PTW übernommen und Andy wurde integraler Bestandteil des Leitungsteams. Eingangs leitete Andy die Eröffnung von zwei neuen SIDE-Abteilungen, in Los Angeles und Shanghai, und wurde zum Vice President of Strategy and Innovation ernannt. In seiner aktuellsten Rolle als PTWs Präsident für die europäischen Märkte war er für die Leitung europaweiter Operationen zuständig.

"Wir bei PTW sind überaus froh, Andy in unserem Leitungsteam zu haben", sagte Deborah Kirkham, CEO von PTW. "Andy ist ungemein kreativ und eine Stimme der Vernunft in der komplexen und oft ungeordneten globalen Geschäftswelt. Sein breiter Erfahrungshintergrund in der Industrie und Unternehmensführung ist besonders einzigartig, und wir profitieren täglich von seiner Vision und der Tiefe seiner Expertise. Wir fühlen uns geehrt, ihn auf der Vorstandsebene begrüßen zu dürfen, und freuen uns, dass er PTW auch weiterhin bereichern wird."

Gemeinsam mit Andy wird auch Kasturi Rangan auf die Vorstandsebene berufen. Er wird künftig die Rolle des Chief Produkt Officer übernehmen. Rangan ist bereits seit fast zehn Jahren fester Bestandteil von PTW, wo er Operationen in den Geschäftsbereichen Quality Assurance, Innovation und Kundenerlebnis leitet und erweitert. Zuletzt leitete Rangan bei PTW als regionaler Präsident die Firmentätigkeiten in Nordamerika und Indien. Er wurde außerdem kürzlich zum CEO für PTWs neuen Zweig für Spiele- und Produktentwicklung, Orange Rock Studios, ernannt. Als CPO von PTW wird Rangan den Firmenzweig für Produktinnovation und Transformation auf globaler Ebene leiten.

"Die besten CPOs sind zukunftsgewandte Visionäre und Verfechter guter Produkte; Rangan verkörpert beides. Rangan ist eine treibende Kraft der Innovation und der revolutionären Veränderungen bei PTW; daher ist er die naheliegende Wahl für unseren CPO, und ich heiße ihn auf der Vorstandsebene herzlich willkommen", so Deborah Kirkham.

Abschließend erklärte sie: "Mit diesen beiden neuen Ernennungen ist PTW bereit, in eine strahlende und erfolgreiche Zukunft aufzubrechen. Rangan und Andy werden sehr neue und notwendige Perspektiven in unser Führungsteam einbringen, und wir arbeiten bereits jetzt gemeinsam daran, PTWs Zukunft wie auch die Zukunft der Videospiele zu erschaffen.

