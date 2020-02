DIC Asset AG: Aufsichtsrat bestätigt das Führungsteam in seinen Funktionen und verlängert die Vorstandsverträge von CEO Sonja Wärntges und CIO Johannes von MutiusDGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Personalie DIC Asset AG: Aufsichtsrat bestätigt das Führungsteam in seinen Funktionen und verlängert die Vorstandsverträge von CEO Sonja Wärntges und CIO Johannes von Mutius04.02.2020 / 18:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PresseinformationDIC Asset AG: Aufsichtsrat bestätigt das Führungsteam in seinen Funktionen und verlängert die Vorstandsverträge von CEO Sonja Wärntges und CIO Johannes von MutiusFrankfurt am Main, 4. Februar 2020. Der Aufsichtsrat der DIC Asset AG (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4) hat heute die vorzeitige Verlängerung der Vorstandsverträge und die Wiederbestellung von Sonja Wärntges (CEO) und Johannes von Mutius (CIO) als Vorstand bis zum 31. Dezember 2023 beschlossen.Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der DIC Asset AG: "Die DIC Asset AG hat sich unter der erfolgreichen Führung von Frau Wärntges als CEO und Herrn von Mutius als CIO in den letzten Jahren hervorragend weiterentwickelt und wesentliche Meilensteine für das zukünftige Wachstum der Gesellschaft erreicht. Wir setzen daher auch weiterhin unser Vertrauen in Sonja Wärntges als Vorstandsvorsitzende (CEO) und Johannes von Mutius als Immobilienvorstand (CIO) in den kommenden Jahren und freuen uns auf die weitere zukünftige Zusammenarbeit."Über die DIC Asset AG:Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,6 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.12.2019) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.Im Bereich Institutional Business (5,7 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.12.2019), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de04.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9 WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 968011Ende der Mitteilung DGAP News-Service968011 04.02.2020