ZÜRICH (Dow Jones)--Auf Erholungskurs ist die Börse in der Schweiz am Dienstag gegangen. Wie bereits in der Vorwoche nutzten die Anleger die wegen der Coronavirus-Epidemie gesunkenen Kurse zum Einstieg. Ermutigt wurden sie durch weitere Liquiditätsspritzen in China, die das Schlimmste an den Märkten abfangen sollen. Zudem stieg die Hoffnung, dass die Virengefahr in den Griff zu bekommen ist. Allerdings zeichnet sich in China noch kein Stopp bei der Ausbreitung ab, die Zahl der Angesteckten und Todesopfer steigt weiter. Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 10.801 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,94 (zuvor: 43,34) Millionen Aktien.

Die SGS-Aktie verlor 4,6 Prozent auf 2.603 Franken. Laut Angaben aus dem Handel sind 960.000 Aktien am Markt platziert worden. Die Stücke sollen aus dem Bestand des Großaktionärs August von Finck stammen. Nach der Transaktion halte Finck nur noch 3 Prozent an SGS. Die Papiere sollen zu 2.425 Franken die Aktie platziert worden sein, was einen hohen Abschlag darstellt.

Gesucht waren dagegen die Luxusgüterwerte, die mit der Virus-Epidemie abverkauft worden waren. Swatch gewannen 2,5 Prozent und Richemont 3 Prozent. ABB rückten um 3,1 Prozent vor. Der Industriekonzern wird am Mittwoch Zahlen zum abgelaufenen Gesamtjahr ausweisen.

Julius Bär zeigten sich erholt. Am Vortag war die Aktie nach Zahlen kräftig abgesackt, nun ging es um 1,8 Prozent nach oben. Die Aktien der beiden Großbanken UBS und Credit Suisse lagen ähnlich stark im Plus.

