Nvidia hat seine Cloud-Gaming-Plattform Geforce Now offiziell gestartet. Das ab 5,49 Euro teure Monatsabo der Stadia-Konkurrenz wird ergänzt von einer kostenlosen Light-Version. Nach Jahren in der Betaphase hat der für seine Grafikprozessoren bekannte US-Hersteller Nvidia seine Cloud-Gaming-Plattform Geforce Now offiziell an den Start gebracht. Zwar dürfte Geforce Now als direkte Konkurrenz für Googles Stadia-Dienst wahrgenommen werden. Allerdings funktioniert das Gegenstück von Nvidia anders, es setzt auf die schon vorhandenen Spiele der Nutzer statt auf Neukäufe oder ...

