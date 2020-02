NEW YORK (dpa-AFX) - Am Markt für US-Staatsanleihen haben sich die Kursgewinne der vergangenen Woche vorerst nicht fortgesetzt. Nachdem sich die Kurse am Montag kaum verändert gehalten hatten, gaben sie am Dienstag in allen Laufzeiten nach. In den langen Laufzeiten gab es sogar einen deutlichen Rückgang.



Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. So stieg der technologielastige Aktienindex Nasdaq 100 auf ein Rekordhoch. Die durch eine schnelle Verbreitung des Coronavirus ausgelöste Flucht in sichere Anlagen wie US-Anleihen sei einer etwas zuversichtlicheren Stimmung gewichen, hieß es von Marktbeobachtern.



Auch robuste Konjunkturdaten könnten auf den Anleihekursen lasten. Die US-Industrie hat im Dezember mehr Aufträge erhalten, als Volkswirte erwartet hatten. Allerdings wurden die Daten vom November nachträglich nach unten revidiert.



Die weitere Entwicklung rund um das Coronavirus bleibt ein bestimmendes Thema am US-Rentenmarkt. Immer mehr Ökonomen reduzieren ihre Wachstumserwartungen für China, zumindest für das erste Quartal. Die globalen Auswirkungen sind dagegen weit ungewisser.



Zweijährige Anleihen fielen im späten Handel um 4/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,41 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 11/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,42 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere rutschten um 21/32 Punkte auf 101 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,60 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um einen ganzen und 19/32 Punkte auf 106 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,08 Prozent./bek/fba