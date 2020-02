Das Justizministerium hat einen entsprechenden Vorschlag ausgearbeitet. Unterstützung dürfte Lambrecht vor allem von Bauminister Seehofer erhalten.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschweren. Einen entsprechenden Vorschlag brachte ihr Ministerium in die laufenden Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung zur Novelle des Baugesetzbuchs ein. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte die "Welt" darüber berichtet.

Auch Horst Seehofer (CSU), der als Bauminister federführend bei der Reform des Baugesetzbuchs ist, hatte sich am Wochenende für eine stärkere Einschränkung von Umwandlungen ausgesprochen. "Eine Gesetzesänderung sollte ...

