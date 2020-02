Für die Oktober-Empfehlung des No Brainer Clubs geht es weiter in die Höhe: Aduro Biotech (WKN: A14Q7F) bescherte NBC-Mitgliedern bis heute bereits einen Gewinn von +142%.

Nach dem Erreichen der "No Brainer-Range" von +50% im vergangenen Monat war für die Aduro-Aktie wie vermutet noch längst nicht Schluss. So schrieben wir in unserem letzten NBC-Update am 23. Januar:

Die Aktie ist weiterhin sehr günstig (...) wir halten noch höhere Kurse für sehr gut möglich.

Erneut hat sich unsere Ansage bewahrheitet und das Biotech-Papier schießt heute erstmals seit unserer Empfehlung über die Marke von 2 USD bis auf 2,30 ...

