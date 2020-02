BEAVERTON (dpa-AFX) - Der Lifestyle-Konzern Nike stellt seine Aktionäre auf Geschäftseinbußen in China durch den Coronavirus ein. So habe Nike rund die Hälfte der eigenen Geschäfte in China durch die Epidemie geschlossen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. In den übrigen Läden in China gälten zum Teil kürzere Öffnungszeiten, außerdem kämen weniger Kunden. Mehr würde Nike mit den Ergebnissen des dritten Geschäftsquartals bekanntgeben. An der Nasdaq gab die Nike-Aktie nachbörslich etwas nach./fba

