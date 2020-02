In Kasinoaktien krachen jetzt die Kurse und das wird die Gelegenheit für mutige Investoren mit Weitsicht. Die Chineen sind die größten Spieler der Welt in Zahl und in der Summe und das gleiche gab es schon einmal: Vor zehn Jahren! Wer damals zugriff verdiente rund 300 % in den folgenden drei bis vier Jahren. Alles nähere dazu in der Actien-Börse dieser Woche.



