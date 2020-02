Stell dir vor: Du bist zu einer ziemlich beträchtlichen Summe Geld gekommen. Du hast keine Schulden und denkst dir, dass du das Geld nun in Aktien investieren möchtest. Wie kann man das Geld am besten anlegen? Auf einmal, oder indem man jeden Monat einen Prozentsatz des Gesamtbetrags in Aktien investiert? In diesem Beispiel hat unser imaginärer Investor ein Anlageinstrument, wie z. B. ein Portfolio von Aktien, die er besitzen möchte. Wir werden prüfen, ob es besser ist, das gesamte Geld auf einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...