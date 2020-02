European Lithium Limited (ASX:EUR)(FWB: PF8)(VSE: ELI)(NEX: EUR) (das Unternehmen) freut sich, mitzuteilen, dass das Unternehmen die Notierung von 263.440.000 Optionen an der ASX erwirkt hat. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von jeweils 0,10 $ und verfallen am 30. Juni 2020.Der Handel an der ASX wird voraussichtlich am 5. Februar 2020 oder kurz danach unter dem Kürzel EURO aufgenommen.Chairman Tony Sage meint: "Dies sind großartige Nachrichten für das Unternehmen, da die Notierung Investoren, Mitbewerbern, Lieferanten und möglichen Abnahmepartner eine enorme Flexibilität bietet, um zu geringeren Kosten eine Beteiligung am Unternehmen zu erwerben."Das Board des Unternehmens hat die Veröffentlichung dieser Mitteilung an die ASX genehmigt.Melissa ChapmanCompany SecretaryEuropean Lithium Limited- ENDE -Weitere Informationen über das fortgeschrittene Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich erhalten Sie auf der Website des Unternehmens.Nähere Informationern erhalten Sie über:European Lithium LtdTony Sage+61 861 819 792info@europeanlithium.comNEX Corporate AdviserJames JoyceJames Sinclair-Ford+44 207 220 1666Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.AU000000EUR7