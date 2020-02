Von Jeffrey T. Lewis und Ryan Dube

BUENOS AIRES (Dow Jones)--Die argentinische Provinz Buenos Aires wird eine Anleihe über 250 Millionen Dollar doch zurückzahlen, nachdem es ihr nicht gelungen war, eine Einigung über ein Aufschub mit genügend Gläubigern zu erzielen.

Investoren zeigten sich überrascht, da sie befürchtet hatten, dass der linke Gouverneur der Provinz einen Zahlungsausfall herbeiführen wollte, wenn keine Einigung zustande käme.

Ein Investmentfonds, der etwa 25 Prozent der Anleihen hält, lehnte den Vorschlag der Provinz nach wochenlangen Gesprächen mit mehr als 200 Gläubigern ab, sagte Provinz-Regierungschef Axel Kicillof. Seine Regierung werde nun versuchen, die Auslandsschulden der Provinz zu restrukturieren, da in diesem Jahr rund 3 Milliarden Dollar fällig werden.

"Wir haben in gutem Glauben gehandelt", sagte Kicillof, ein ehemaliger Finanzminister und enger Verbündeter der ehemaligen Präsidentin Cristina Kirchner, die derzeit als Vizepräsidentin des Landes fungiert. "Es gab keine Situation der Zusammenarbeit, sondern eine enorme Unnachgiebigkeit." Die Verhandlungen wurden von Investoren genau beobachtet, da das Ergebnis die Gespräche zur Umschuldung der von der argentinischen Zentralregierung emittierten Staatsanleihen in Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar beeinflussen. Ein Scheitern in Buenos Aires hätte das Vertrauen der Gläubiger untergraben. Viele der Gläubiger der Provinz halten auch argentinische Staatsanleihen.

Analysten sagten, die Entscheidung der Provinz, die Anleihe zu tilgen, werde Bedenken zerstreuen, dass Kicillof die nationale Regierung bei der Umstrukturierung ihrer Schulden zu einer heftigeren Konfrontation mit ausländischen Gläubigern zwingen könnte. "Dies ist ein sehr gutes Zeichen des guten Willens und zeigt, dass sie einen Zahlungsausfall verhindern wollen", sagte Adrian Yarde, Chefökonom bei Grupo SBS, einem in Buenos Aires ansässigen Fondsmanager. "Es zeigt, dass die Regierung versuchen wird, alles zu tun, um eine destruktive Situation zu vermeiden.

Gustavo Rangel, ein Ökonom für Lateinamerika bei ING, sagte, das Nachgeben der Provinz sei eine Lektion für die Bundesregierung, da er zeige, dass die Gläubiger sich durchsetzen werden, wenn sie glauben, dass die Behörden noch in der Lage sind, die Anleihegläubiger zu bezahlen. "Buenos Aires war nicht in der Lage, die Gläubiger davon zu überzeugen, dass sie nicht zahlen können. Sie wollten einfach nicht zahlen", sagte Rangel.

Argentiniens Finanzminister Martín Guzmán hatte im Januar die Gläubiger der Provinz aufgefordert, einen Aufschub der Rückzahlung zu akzeptieren, damit die Zentralregierung zunächst über eine Umstrukturierung ihrer eigenen Schulden verhandeln könne. Guzmán führt auch Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds, um die Schulden Argentiniens in Höhe von 44 Milliarden Dollar, die aus einem Rettungspaket von 2018 stammen, umzustrukturieren.

Am Dienstag traf sich Guzmán in Rom mit der geschäftsführenden Direktorin des IWF, Kristalina Georgiewa, um den Wirtschaftsplan Argentiniens zu erörtern. Georgiewa sagte, der IWF teile das Ziel der neuen Regierung, die Wirtschaft zu stabilisieren und gleichzeitig den armen Bewohnern zu helfen, die von Argentiniens Wirtschaftsschwäche und hoher Inflation betroffen sind. "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass sich Argentinien erholt und dass Wachstum und Arbeitsplätze zum Nutzen aller Argentinier zurückkehren."

