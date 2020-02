Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Siemens hat wegen der Marktschwäche im kurzzyklischen Geschäft und Problemen im Energiebereich im ersten Quartal operativ 30 Prozent weniger verdient als vor Jahresfrist und ist damit deutlich unter den Erwartungen der Analysten geblieben. Das bereinigte EBITA ging um 600 Millionen auf 1,43 Milliarden Euro zurück, wie der Technologiekonzern vor Beginn seiner Hauptversammlung mitteilte. Die viel beachtete angepasste Marge im industriellen Geschäft ging um 320 Basispunkte auf 7,3 Prozent zurück, 100 Basispunkte gingen dabei auf das Konto von Personalrestrukturierungen. Während der Bereich Smart Infrastructure starke Verbesserungen zeigte, drückten die Projektverzögerungen bei Siemens Gamesa und der Abschwung bei Digital Industries das Ergebnis. Das Neugeschäft entwickelte sich zwar leicht rückläufig, blieb mit 24,8 Milliarden Euro aber auf hohem Niveau. Der Auftragsbestand verzeichnete mit 149 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert. Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 20,3 Milliarden Euro. Die Ziele für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2019/20 bestätigte Siemens. Für das erste Quartal gab der Konzern folgende Ergebnisse bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19/20 ggVj 1Q19/20 ggVj 1Q18/19 Auftragseingang 24.759 -2% 22.798 -9% 25.172 Umsatz 20.317 +1% 20.638 +3% 20.116 Ergebnis nach Steuern 1.089 -3% 1.034 -8% 1.118 Ergebnis je Aktie 1,33 +6% 1,12 -11% 1,26

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON (07:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum ersten Quartal 2019/20 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19/20 ggVj Zahl 1Q18/19 Gesamtumsatz 1.927 -2% 21 1.970 Segmentergebnis 254 -29% 21 359 Ergebnis nach Steuern/Dritten 173 -32% 21 254 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt k.A. -- -- 274 Ergebnis je Aktie 0,13 -41% 21 0,22 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,16 -33% 21 0,24

COMPUGROUP (08:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q19 ggVj Zahl 4Q18 Umsatz 190 -2% 5 195 EBITDA 53 +6% 4 50 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 24 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,49

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), Duisburg

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q, Paris

07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam

07:15 DE/Dic Asset AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt

07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungsrunde

sowie Update zum Geschäftsjahr 2019 (09:00 Telefonkonferenz), Hannover

07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis, Paris

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd

08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q, Newbury

08:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis (09:30 PK), Stockholm

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q, New York

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q, London

14:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit

22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego

22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 2Q, New York

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/LPKF Laser & Electronics AG, Jahresegebnis

- DE/Nemetschek SE, Jahresergebnis.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 50,1 zuvor: 51,1 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,7 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 52,4 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 52,9 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 1. Veröff.: 52,2 zuvor: 52,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,9 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 50,9 11:00 Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 50,0 -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +150.000 Stellen zuvor: +202.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -48,30 Mrd USD zuvor: -43,09 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 1. Veröff.: 53,2 zuvor: 52,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 55,0 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 (offenes Volumen)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.260,50 -0,17 S&P-500-Future 3.295,25 -0,22 Nikkei-225 23.319,56 1,02 Schanghai-Composite 2.815,51 1,16 +/- Ticks Bund -Future 174,41 2 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.281,74 1,81 DAX-Future 13.283,00 2,02 XDAX 13.286,04 2,03 MDAX 28.441,90 1,41 TecDAX 3.124,76 1,93 EuroStoxx50 3.732,28 1,94 Stoxx50 3.427,78 1,75 Dow-Jones 28.807,63 1,44 S&P-500-Index 3.297,59 1,50 Nasdaq-Comp. 9.467,97 2,10 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,39 -67

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem starken Plus vom Dienstag dürfte die Eröffnung in Europa am Mittwoch erst einmal von kleineren Gewinnmitnahmen geprägt werden. Vorbörslich deutet sich eine knapp behauptete Eröffnung an. "Das Coronavirus bewegt weiter die Märkte", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Die Schwankungen dürften erst einmal noch hoch bleiben, erwartet er. Auch Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel meint, der Markt sei hin- und hergerissen zwischen guten Konjunkturdaten vor allem aus den USA und der Angst vor wirtschaftlichen Schäden wegen des Coronavirus. Unterstützt sei der DAX nun bei 13.000 Punkten, auf Widerstand treffe er bei 13.300 Punkten. Impulse dürften neben dem Fortgang der Berichtssaison auch von den Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungsbereich ausgehen, am Vormittag in Europa und am Nachmittag in den USA.

Rückblick: Gefragt waren die Verlierer der vergangenen Wochen, die konjunkturabhängigen Rohstoff-Aktien und die Ölwerte, die auch von guten Zahlen des BP-Konzerns angefeuert wurden. Der Markt gehe derzeit nicht davon aus, dass das Virus die weltweite Konjunktur zum Entgleisen bringe, hieß es. Der Index der Banken legte um 1,9 Prozent zu. Intesa Sanpaolo hat sowohl bei den Umsätzen als auch beim Gewinn die Erwartungen deutlich geschlagen. Der Kurs stieg um 2,9 Prozent und stützte auch die Kurse der anderen italienischen Banken. Der Index der Rohstoff-Aktien erholte sich um 3,5 Prozent, der Index der Öl-Aktien um 2,5 Prozent. BP gewannen 4,2 Prozent. Der Nettogewinn ist Händlern zufolge 15 Prozent über den Schätzungen ausgefallen. Einen Kurseinbruch um 6,5 Prozent verzeichneten die Aktien von AT&S. Marktteilnehmer verwiesen auf die Gewinnwarnung des Leiterplattenherstellers, die mit der Coronavirus-Epidemie begründet wurde. Pandora verloren 2,5 Prozent. Belastend wirkte der Ausblick für 2020, der nach Einschätzung der Citigroup für einen größeren Margendruck als erwartet spricht. Eine Platzierung drückte die SGS-Aktie 4,5 Prozent ins Minus. Nach Angaben aus dem Handel sind 960.000 Aktien platziert worden. Die Stücke sollen aus dem Bestand des Großaktionärs August von Finck stammen.

DAX/MDAX/TECDAX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.