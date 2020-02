Ist die Kursexplosion bei Tesla eine Intrige? Intrige in dem Sinne, dass bekannt ist, dass Hedgefonds und Banken sehr genau wissen, dass der Kursanstieg bei Tesla Leerverkäufer (wie Einhorn, Novogratz etc.) immer weiter unter Druck bringt - also kauft man vor allem dann, wenn das Volumen ohnehin dünn ist (vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...