Die CA Immobilien hat am 16. Januar 2020 die Inhaber der einiger Schuldverschreibungen zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf von Schuldverschreibungen eingeladen. Insgesamt wurde ein Gesamtnennbetrag in Höhe von 98,5 Mio. Euro zum Rückkauf angeboten, wie die CA Immo bekanntgibt. "Dieser Rückkauf von ausstehenden Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung über den durchschnittlichen Finanzierungskosten der CA Immo stellt einen integralen Bestandteil der Optimierung der Finanzierungsstruktur dar, mit einer positiven Auswirkung auf das Fälligkeitsprofil sowie die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten. Darüber hinaus erfolgt in Verbindung mit der zeitgleich emittierten Benchmark Unternehmensanleihe 2020-2027 mit einem Kupon von 0,875% eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...