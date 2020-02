05.02.2020 Zugemailt von / gefunden bei: European Lithium (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) European Lithium notiert Optionen an der ASX unter dem Kürzel EURO European Lithium Limited (ASX:EUR)(FWB: PF8)(VSE: ELI)(NEX: EUR) (das Unternehmen) freut sich, mitzuteilen, dass das Unternehmen die Notierung von 263.440.000 Optionen an der ASX erwirkt hat. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von jeweils 0,10 $ und verfallen am 30. Juni 2020. Der Handel an der ASX wird voraussichtlich am 5. Februar 2020 oder kurz danach unter dem Kürzel EURO aufgenommen. Chairman Tony Sage meint: "Dies sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...