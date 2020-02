Während die Benzin- und Heizölpreise gerade noch gefallen sind (wenn auch nur kurzzeitig), drehen die Araber bereits den Ölhahn zu, womit der Preis automatisch steigt. Öl (Brent) gestern erneut + 1,1 % und der Hebel für die Ölaktien lautet dann 2:1 oder gar 3:1, wie gestern in den Ölaktien nachzuvollziehen war. In Öl zu investieren macht Spaß!



