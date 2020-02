FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin mit kleinen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der März-Kontrakt verliert gegen 8.20 Uhr 31 Punkte auf 13.252. In den Handel gegangen war er mit 13.274 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.288 und das Tagestief bei 13.229 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 6.600 Kontrakte.

"Die Recovery-Stimmung sollte sich verfestigen", heißt es bei Commerzbank Technical Analysis and Index Research. Der DAX-Future habe die Unterstützung bei 12.880 Punkten bestätigt, auf Widerstand treffe er beim Jahreshoch bei 13.640 Punkten.

