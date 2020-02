Angeblich sinkt die Ölnachfrage in China erheblich. Muss die OPEC nun gegensteuern? Wo finden die Ölpreise Halt, Michael Blumenroth? Die Nachfrage aus China nach Öl sinkt erheblich. So stark wie zuletzt in der Finanzkrise. Wird jetzt die Förderung weiter gekappt? Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv