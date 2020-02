FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung zu Wochenbeginn ist dem Dax am Mittwoch zunächst der Schwung ausgegangen. Vom Sturz unter die 13 000 Punkte vor dem Wochenende hatte er sich an den beiden Vortagen um insgesamt 2,3 Prozent erholt. Im frühen Handel gab er nun zur Wochenmitte aber wieder leicht um 0,25 Prozent auf 13 248,27 Punkte nach.



In der zweiten Börsenreihe zeigte sich der MDax etwas besser als sein großer Indexbruder, indem er in den Anfangsminuten um 0,08 Prozent auf 28 463,98 Punkte stieg. Auf der europäischen Bühne sank der EuroStoxx 50 derweil auf Augenhöhe mit dem Dax um 0,3 Prozent.



Nach einer Mischung aus Schnäppchenjagd und Eindeckungen von Leerverkäufen warteten die Anleger nun erst einmal ab, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Im Fokus der Anleger bleibt die Verbreitung des Coronavirus aus China mit weiter steigenden Infektionen. Das Bankhaus Metzler warnte daher am Morgen vor einer schnellen Rückkehr in den Risikomodus./tihjha/



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145