Köln (ots) - Kerstin Jaumann hat am 1. Februar 2020 die Leitung der Unternehmenskommunikation der Mediengruppe RTL Deutschland übernommen. In der neu geschaffenen Funktion steuert sie das Team der externen und internen Unternehmens-kommunikation sowie die Kommunikation der Ad Alliance. Zudem verantwortet sie sämtliche Kommunikations-Aktivitäten der Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Kerstin Jaumann berichtet an Christian Körner, Bereichsleiter Kommunikation & Unternehmenssprecher der Mediengruppe RTL Deutschland.

Die Wirtschaftsjournalistin verfügt über langjährige Kommunikations-Expertise auf Unternehmens- und Agenturseite. Bis Mitte 2019 war sie als Leiterin Presse & Kommunikation mehr als sieben Jahre für die externe und interne Kommunikation der Handelsblatt Media Group und ihrer Flaggschiff-Marken Handelsblatt und WirtschaftsWoche verantwortlich. Mit Change-Kommunikation bei der digitalen Transformation von Medienhäusern ist sie somit bestens vertraut.

Darüber hinaus war sie in der PR-Beratung bei der Hamburger Kommunikationsagentur achtung!, der Düsseldorfer Hotelgruppe Lindner Hotels & Resorts sowie zuletzt als Pressesprecherin bei der ERGO Group AG tätig. Nach ihrem Studium der Kommunikationswissenschaft in Münster hat die gelernte Wirtschafts- und Finanzredakteurin u.a. für das Fachmagazin "Das Investment" und das "Handelsblatt" geschrieben.

Christian Körner, Bereichsleiter Kommunikation & Unternehmenssprecher der Mediengruppe RTL Deutschland: "Unsere Branche ist stärker denn je in Bewegung. Für uns Kommunikatoren gibt es keine spannendere Zeit, die Veränderungen gut orchestriert nach innen und außen transparent und aktiv zu kommunizieren. Ich freue mich daher ganz besonders, dass wir mit Kerstin Jaumann eine so vielseitig erfahrene Kommunikations-Expertin für uns gewinnen konnten."



Pressekontakt:



Christian Körner

Mediengruppe RTL Deutschland

Telefon: 0221 / 456 - 74300

christian.koerner@mediengruppe-rtl.de



Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4511546