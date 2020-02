Disney hat mit seinem neuen Online-Videodienst einen Turbostart hingelegt und übertrifft alle Erwartungen. Die Jagd auf Netflix hat begonnen. Der erst seit kurzem verfügbare Streaming-Service Disney Plus hatte zu Wochenbeginn bereits 28,6 Millionen Kunden, wie der Unterhaltungsriese am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das Wachstum habe "sogar unsere höchsten Erwartungen übertroffen", sagte Konzernchef Bob Iger in einer Konferenzschalte nach der Präsentation der jüngsten Geschäftsbilanz. Disney Plus hatte in den USA am 12. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...