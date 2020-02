Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei der gestrigen Auktion erzielten die Investoren mit der 10-jährigen, inflationsgeschützten Bund eine Zuteilungsrendite von -1,41%, so die Analysten der Helaba.Die Nachfrage habe das Angebot um das 3,8-fache übertroffen. Bei den Anleihen der Peripherieländer sei es in den letzten Tagen zu Renditerückgängen gekommen. Besonders italienische Titel hätten nach den Regionalwahlen profitiert. Sollte es nicht erneut zu Spannungen in der Regierung kommen, könnte sich diese Entwicklung fortsetzen. So habe die Rendite zehnjähriger BTPs bei 0,92% jüngst den niedrigsten Stand seit Oktober letzten Jahres markiert. Aktuell liege die Rendite bei 0,95%. Die Pendants in Portugal und Spanien lägen beide derzeit bei 0,26%. Damit sei die Aufwärtstrendlinie mit Ursprung August 2019 unterschritten. (05.02.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...