Die Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) - Tochter PEPCO Group Ltd. (Großbritannien) hat heute Zahlen für das Quartal endend am 31.12.2019 veröffentlicht. Dass PEPCO eine Perle in der angekratzten Krone der Steinhoff-Gruppe ist, haben wir ja bereits mehrmals thematisiert. Die aktuell kursierenden Gerüchte über einen potentiellen Verkauf PEPCO's für angebliche 4,5 Mrd. EUR oder "mehr als 4 Mrd. EUR" oder einen potentiellen Teilbörsengang steigern die Aufmerksamkeit für das Unternehmen - Wachstumsstory ist in Takt! Wichtig für den Konzern. Und wichtig ist: Sogar in Großbritannien ...

