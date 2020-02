TRIPLE-1 Inc. (Firmensitz: Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka; Representative Director CEO: Takuya Yamaguchi; fortan: TRIPLE-1) hat zwei neue Produkte angekündigt: Die ASIC "KAMIKAZE II" für Bitcoin-Mining mit einem 7 nm-Prozess von TSMC und den KI-Prozessor "GOKU" für tiefes Lernen mit dem weltweit führenden 5 nm-Prozess.

KAMIKAZE II chip using TSMC's 7 nm process with special improvements. By ignoring the theory of semiconductor design and adopting a horizontally long aspect ratio, we solve the difficulties unique to mining chips, such as ultra-low voltage and large current. (Graphic: Business Wire)