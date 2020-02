NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Umsatzzahlen von Vodafone auf "Sell" mit einem Kursziel von 2,40 Euro belassen. Gespräche über eine Netzteilung zwischen Vodafone und der Deutschen Telekom unter Ausschluss von Telefonica Deutschland werte er negativ für das Unternehmen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadurch würden die Möglichkeiten begrenzt, Investitionen abzumildern. Außerdem nehme die Wahrscheinlichkeit einer Verschlechterung des freien Cashflows und der Rendite auf das eingesetzte Kapital zu. Dies könnte dem Aktienkurs schaden./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1J5RX9

