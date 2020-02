von Petra Maier, Euro am SonntagIm laufenden Jahr soll lediglich eine schwarze Null erreicht werden. Seit Jahresanfang verlor die Aktie rund ein Viertel an Wert. Nun stoppte der Kurs an einer starken technischen Unterstützung bei 14 Euro. Gibt es hier einen Boden? Gut möglich. Der Stahlkonzern kommt nur mehr auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...