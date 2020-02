FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Zuversichtliche Äußerungen des IAG -Chefs Willie Walsh zu den Folgen der Coronavirus-Krise hat die Erholung der Aktien von Fluggesellschaften am Mittwoch angetrieben. Der Manager sagte auf einer Branchenkonferenz, dass aktuell kaum Folgen der Coronavirus-Krise erkennbar seien, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.



Die IAG-Aktien zogen daraufhin um rund 5 Prozent an. Die Papiere der Lufthansa bauten ihre Gewinne aus und stiegen zuletzt um 4,75 Prozent. In Paris stiegen die Aktien der Air France-KLM um 4,78 Prozent.



Die Aktien von Fluggesellschaften waren im Zuge des Ausbruchs der neuen Lungenkrankheit in China stark unter Druck geraten. Investoren befürchteten Belastungen durch weniger Tourismus und Geschäftsflüge. Zahlreiche Airline strichen zudem Flüge von und nach China./mis/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

