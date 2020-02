Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es läuft einfach rund für den DAX in dieser Woche. Auch heute ging es nach anfänglichen Schwierigkeiten deutlich nach oben. Andreas Lipkow von Comdirect verweist auf den übertriebenen Rücksetzer der vergangenen Woche. Der Experte blickt jetzt mit Spannung auf die anstehenden Quartalszahlen. Die dürften seiner Meinung nach den weiteren Kursverlauf bestimmen. Mit Siemens und Infineon waren heute bereits zwei DAX-Konzerne an der Reihe. Auch aus den USA gab es mit den Zahlen von Amazon, Alphabet und Disney Ergebnisse, die für viel Bewegung sorgten. Außerdem geht es in folgendem Interview um die Fortschritte von Bayer im Glyphosat-Prozess und den aktuellen Kurs-Wahnsinn bei Tesla.