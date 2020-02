Die Aktienmärkte und die (übertriebene) Furcht vor dem Coronavirus

Das Coronavirus hat die Hoffnung auf einen Rekord-Januar an den Börsen jäh gebremst. Die rasch wachsende Fallzahl - auch hierzulande - und der doch drastische Aktivismus der chinesischen Regierung verunsichern (viele) Anleger. Dabei ist die Abriegelung von Millionenstädten und der öffentlichkeitswirksame Krankenhausbau vor allem eins: Beruhigung nach Innen. Aus gutem Grund:

Die Pekinger Führung will beim Coronavirus die Fehler der SARS-Epidemie 2002/2003 unbedingt vermeiden und stattdessen entschlossen handeln. Ob das bei der Bevölkerung tatsächlich so ankommt, oder ob die Maßnahmen nicht doch Furcht und Angst schüren, werden wir wohl erst in einigen Jahren erfahren.

Klar ist: In der westlichen Welt kommen Bilder von abgeriegelten Millionenstädten nicht gut an. Das Vertrauen in die chinesische Regierung ist nur bedingt vorhanden. Will Peking nicht doch das tatsächliche Ausmaß verschleiern? Niemand weiß es. Und die Börse tut, was sie immer bei Ungewissheit tut: Die Bremse einlegen. Zumindest kurzfristig.

