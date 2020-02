Berlin (ots) - PAIR Finance, das führende KI-basierte Unternehmen im Bereich Inkasso und Forderungsmanagement, schafft die Rolle des Chief Sales Officer. Seit dem 03. Februar 2020 verstärkt Christian Zingel als CSO das Führungskräfteteam des FinTechs. In der neuen Position konzentriert sich der 42-Jährige auf das weitere Wachstum und den Ausbau der Marktpräsenz des Technologie-Unternehmens. Christian Zingel kommt von ImmobilienScout24 und verfügt über eine ausgewiesene Expertise im innovationsgetriebenen B2B-Geschäft globaler Unternehmen."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian Zingel eine Top-Personalie für die nächste Wachstumsstufe gewinnen konnten", sagt Stephan Stricker, Gründer und CEO von PAIR Finance. "Die Bedeutung unserer Digital-First Finanzdienstleistung steigt rasant. Viele Unternehmen suchen nach einem vollständig digitalen und kundenorientierten Dienstleister im Bereich Inkasso. Christian kennt die Bedürfnisse unserer Kunden in den strategisch wichtigen Zielbranchen. Er ist die perfekte Ergänzung für die entscheidende Vertriebsskalierung."Christian Zingel hat erfolgreich wichtige Unternehmensbereiche sowie Vertriebseinheiten aufgebaut und digitale Geschäftsmodelle positioniert. Vor seinem Wechsel zu PAIR Finance war er Head of Sales bei ImmobilienScout24, dem führenden Immobilien Online-Marktplatz in Deutschland. Er hatte verschiedene leitende Positionen im Bereich Vertrieb und Digitalisierung inne, darunter bei Zalando, eBay und beim US-Tech-Dienstleister Yext. Der Diplom-Kaufman hat einen Abschluss der Freien Universität Berlin sowie der London School of Economics and Political Science. Er berichtet an den Gründer und CEO von PAIR Finance, Stephan Stricker.Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter: https://pairfinance.smugmug.com/Chief-Sales-Officer/n-7j56rj/Pressekontakt:PAIR Finance GmbHDenise Schoenherrmedia@pairfinance.comOriginal-Content von: PAIR Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137381/4511750